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Первая неделя осени в Подмосковье пройдет с субтропической жарой

Первая неделя осени в Подмосковье пройдет с субтропической жарой

Температура воздуха в начале сентября в Московской осени будет почти на 10 градусов выше нормы.Осень в Москве и Подмосковье начнется с очередной климатической аномалии.

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