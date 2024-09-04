РИА Новости: пленный рассказал, что Сырский приказал подорвать Курскую АЭС

Взятый в плен военнослужащий ВСУ Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск рассказал, что главком Александр Сырский перед нападением на Курскую область приказал прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку.
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