Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

В ХМАО — Югре полицейские присоединились к ежегодной акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии Дня знаний полицейские окружного УМВД в составе начальника отдела ООДУУП полковника полиции Сергея Карячкина и старшего инспектора отдела по делам несовершеннолетних майора полиции Айнаш Рыспековой при поддержки членов Общественного совета при окружном главке, в рамках ежегодной Всероссийской акции «Помоги пойти учиться», посетили детей из семей попавших в трудную жизненную ситуацию и поздравили их с началом нового учебного года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх