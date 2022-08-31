В ХМАО — Югре полицейские присоединились к ежегодной акции «Помоги пойти учиться»

В преддверии Дня знаний полицейские окружного УМВД в составе начальника отдела ООДУУП полковника полиции Сергея Карячкина и старшего инспектора отдела по делам несовершеннолетних майора полиции Айнаш Рыспековой при поддержки членов Общественного совета при окружном главке, в рамках ежегодной Всероссийской акции «Помоги пойти учиться», посетили детей из семей попавших в трудную жизненную ситуацию и поздравили их с началом нового учебного года.