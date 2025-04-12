Келлог: виды и стоимость имеющихся на Украине минералов неизвестны

Виды и стоимость имеющихся на Украине минералов неизвестны, так как последние геологические работы проводились еще в советские времена, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью британской газете The Times.
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