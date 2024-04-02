Как люди предчувствуют свою смерть: исследования ученых

Понятно, когда тяжелобольной человек предчувствует, что скоро умрет. Но в отдельных случаях для мыслей о смерти вроде бы нет никаких предпосылок, однако впоследствии выясняется, что люди прямо или косвенно осознавали близкую кончину.
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