Запад открыл «второй фронт»: торговую войну с Киевом ведет Варшава

Rzeczpospolita: блокада незалежной продлится минимум до апреля Константин Ольшанский На фото: украинские водители грузовиков ждут возможности пересечь границу из Польши обратно в Украину в Корчовой, Польша (Фото: AP Photo/Karl Ritter/TASS) Польско-украинская граница останется перекрытой как минимум до начала апреля, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на протестующих дальнобойщиков.