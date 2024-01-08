БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Запад открыл «второй фронт»: торговую войну с Киевом ведет Варшава

Запад открыл «второй фронт»: торговую войну с Киевом ведет Варшава

Rzeczpospolita: блокада незалежной продлится минимум до апреля Константин Ольшанский На фото: украинские водители грузовиков ждут возможности пересечь границу из Польши обратно в Украину в Корчовой, Польша (Фото: AP Photo/Karl Ritter/TASS) Польско-украинская граница останется перекрытой как минимум до начала апреля, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на протестующих дальнобойщиков.

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