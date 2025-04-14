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Жених Бородиной проговорился о миллионных тратах на свадьбу — вот на чем сэкономили

Жених Бородиной проговорился о миллионных тратах на свадьбу — вот на чем сэкономили

Телеведущей придется вложить в предстоящее торжество немалые деньги. Ксения Бородина и Николай Сердюков Социальные сетиКсения Бородина и Николай Сердюков прокомментировали непомерные траты, которые возникли у них из-за подготовки к свадьбе.

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