Расчет "Орлана-10" обнаружил пехоту ВСУ и корректировал по ней работу артиллерии

Скриншот видео Расчет многофункционального беспилотника "Орлан-10" Новороссийских десантников обнаружил скопление пехоты военнослужащих ВСУ и украинских националистов и скорректировал по ней работу артиллерии ВДВ.
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