Стало известно, как Израиль мог заминировать пейджеры в Ливане

Израильская разведка «Моссад» могла заложить взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла», еще при их производстве на Тайване, пишет Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности Ливана.
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