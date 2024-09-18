Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Федосеев
    Пора уже негретянско-еврейский кабинет на четыре мосла ставить. Долги возвращать пора, хватит хитрожопым гегемонить!Ненадежные альянсы
  • Валерий Федосеев
    Яндекс жидовская платформа, предательство у них бизнесом кличут. Лемитрофы от свинохутора мало чем отличаются, у приб...Истребители в Лат...
  • Вячеслав Кудрявцев
    всех этих смешанных бойцов на зону!на лесоповал!заебали! не работают!живут лучше тех кто пашет!всех чучоевых нахуй до...Shot: Число постр...

Стало известно, как Израиль мог заминировать пейджеры в Ливане

Стало известно, как Израиль мог заминировать пейджеры в Ливане

Израильская разведка «Моссад» могла заложить взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла», еще при их производстве на Тайване, пишет Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности Ливана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх