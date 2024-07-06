В ДНР армия ВС РФ уничтожила украинского писателя и ветерана АТО Паламарчука

Российская армия на территории ДНР уничтожила украинского боевика Василия Паламарчука. Он участвовал в боях против мирного населения Донбасса в составе группы АТО («антитеррористической операции») в 2014-2015 годы.
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