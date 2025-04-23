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Царьград

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Каждый третий русский потратит на майские поездки более 30 тысяч рублей

Каждый третий русский потратит на майские поездки более 30 тысяч рублей

В майские праздники 29% русских отправятся путешествовать по стране, большинство предпочтет Москву, Санкт-Петербург и Казань.

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