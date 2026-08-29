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Житель Одессы покончил с собой после расправы над родственниками

Житель Одессы покончил с собой после расправы над родственниками

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Мужчина застрелил родителей, а также ранил брата в Одессе. Во время переговоров с полицией одессит покончил с собой, сообщило 29 августа издание "Инсайдер".

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