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Минцифры хочет изменить принцип работы «белых списков»: в них уже точно будут только разрешенные ресурсы — никаких VPN и запрещенного контента

Минцифры хочет изменить принцип работы «белых списков»: в них уже точно будут только разрешенные ресурсы — никаких VPN и запрещенного контента

«Белые списки» сайтов отбелят Минцифры России предложило хостинг-провайдерам, CDN-сервисам и компаниям, защищающим сайты, изменить принцип размещения ресурсов из так называемых «белых списков».

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