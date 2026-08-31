Минцифры хочет изменить принцип работы «белых списков»: в них уже точно будут только разрешенные ресурсы — никаких VPN и запрещенного контента

«Белые списки» сайтов отбелят Минцифры России предложило хостинг-провайдерам, CDN-сервисам и компаниям, защищающим сайты, изменить принцип размещения ресурсов из так называемых «белых списков».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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