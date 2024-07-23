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В доме-интернате для престарелых под Тверью вспыхнул пожар

В доме-интернате для престарелых под Тверью вспыхнул пожар

Вышний Волочек, Тверская область, 23 июля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул поздно вечером 22 июля в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Вышний Волочёк, сообщили 23 июля в пресс-службе управления МЧС РФ по Тверской области.

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