Названы крупнейшие поставщики мяса в Россию

Дмитрий Бакланов А теперь представь, что нет зимы, не надо стойло и заготовку сена делать. Насколько дешевле все выйдет? Стадо можно увеличить, потому что не надо на зиму в сарай запирать, собранным сеном кормить.

Модест Вот когда запретят ввоз мяса, тогда сам в стойло встанешь. Если против тебя воюют 50 стран мира, то надо озаботиться своим собственным производством. Нам в 1991-ом сделали искусственный дефицит продуктов, и страна рухнула. Примерно так же было и в 1917-ом.