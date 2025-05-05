Белоруссия, Бразилия и Китай стали лидерами по поставкам мяса в Россию. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на результаты анализа информации платформы ООН Comtrade, статистических ресурсов различных государств и общедоступных источников.
Названы крупнейшие поставщики мяса в Россию
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А теперь представь, что нет зимы, не надо стойло и заготовку сена делать. Насколько дешевле все выйдет? Стадо можно увеличить, потому что не надо на зиму в сарай запирать, собранным сеном кормить.
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9 час.
Модест
Вот когда запретят ввоз мяса, тогда сам в стойло встанешь. Если против тебя воюют 50 стран мира, то надо озаботиться своим собственным производством. Нам в 1991-ом сделали искусственный дефицит продуктов, и страна рухнула. Примерно так же было и в 1917-ом.
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Это политика. А я об экономике. Экономически армия и вооружение - впустую протраченные ресурсы. А политически - верное решение.
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4 час.
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