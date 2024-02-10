WSJ: доклад прокурора Хёра с критикой памяти Байдена вызвал гнев в Белом доме

Доклад специального прокурора Роберта Хёра о хранении президентом Соединенных Штатов Джо Байденом секретных документов, где упоминаются проблемы с памятью главы государства, вызвал недовольство в Белом доме.
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