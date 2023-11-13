Почти 100% москвичей присоединились к «Электронному дому» за три года

Платформе «Электронный дом» исполнилось три года. За это время к ней присоединились 99% москвичей. С ее помощью жители многоквартирных домов общаются с соседями, оплачивают квитанции за ЖКУ, участвуют в опросах на различную тематику, сообщил глава государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления», ответственного за развитие платформы «Электронный дом» Александр Пищелко.
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