РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Детский технопарк РГСУ стал одной из точек проекта «Город открытий»

Проект «Город открытий» позволит школьникам и абитуриентам Ростокина и других районов совместить путешествие с выбором профессии, а также дает возможность познакомиться с перспективными индустриями столицы.

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