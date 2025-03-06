В России продлят срока действия решений военкоматов о призыве до года

Срок действия решений военкоматов продлят до одного года, и решение о призыве на военную службу при его не исполнении в период призывной кампании должно быть исполнено в следующие призывы в течении года, соответствующий законопроект опубликован 5 марта на портале Госдумы.
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