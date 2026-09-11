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Мировое обозрение

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Почему люди не высаживались на Луне с 1972 года и когда планируют вернуться

Почему люди не высаживались на Луне с 1972 года и когда планируют вернуться

В декабре 1972 года Юджин Сернан и Харрисон Шмитт провели последние часы на лунной поверхности в рамках экспедиции «Аполлон-17».

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