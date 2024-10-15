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Закон, порядок, государство

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Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Южная» уничтожил опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Южная» уничтожил опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

На огневой позиции военнослужащие произвели развертывание боевой машины и навели ее на цель, выявленную с использованием беспилотного летательного аппарата.

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