Русская весна

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Видео с подбитой техникой ВСУ наделало шума в США

Видео с подбитой техникой ВСУ наделало шума в США

Западные союзники Украины обратили внимание на неудачи подразделений ВСУ с переданной им бронетехникой, в том числе Leopard, сообщил журналист CNN Фред Плейтген.

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