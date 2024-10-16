Цена арестованных активов главного кадровика Шойгу из Минобороны превысила 300 млн рублей

В правоохранительных органах сообщили, что арестованные банковские счета, объекты недвижимости и другие активы обвиняемого в получении взятки бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его родственников оценены на общую сумму более 300 млн рублей.