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Царьград

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АРПМ сообщил о старте фестиваля "Хайтек.Юниоры" в Екатеринбурге

АРПМ сообщил о старте фестиваля "Хайтек.Юниоры" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартуют отборочные этапы фестиваля "Хайтек.Юниоры". Представители семи стран, включая Россию, соберутся, чтобы делиться опытом и развивать научно-технические навыки.

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