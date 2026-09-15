АРПМ сообщил о старте фестиваля "Хайтек.Юниоры" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартуют отборочные этапы фестиваля "Хайтек.Юниоры". Представители семи стран, включая Россию, соберутся, чтобы делиться опытом и развивать научно-технические навыки.
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