Из Архангельской области в зону СВО передали 30 машин и десятки тонн гумгруза

В зону спецоперации Архангельская область передала УАЗы, лодки, маскировочные сети и многое другое.За одну неделю 21 большегруз из Архангельской области преодолел почти три тысячи километров, чтобы передать помощь от региона военнослужащим.
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