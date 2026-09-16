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С 18 сентября ограничат движение транспорта в четырёх районах Петербурга

С 18 сентября ограничат движение транспорта в четырёх районах Петербурга

В Калининском районе с 18 по 24 сентября из-за реконструкции инженерных сетей ограничат движение по проспекту Науки у улицы Академика Константинова.

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