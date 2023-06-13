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«РВ»: несколько взрывов прогремело в Одессе, ВМФ РФ наносят удар по целям на Украине

«РВ»: несколько взрывов прогремело в Одессе, ВМФ РФ наносят удар по целям на Украине

В Одессе прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили местные СМИ. По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», бойцы ВМФ России прямо сейчас наносят удар по военным целям в Одессе.

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