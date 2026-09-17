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Эксперт Гвоздева: цены и советский сервис отпугивают молодежь от речных круизов

Эксперт Гвоздева: цены и советский сервис отпугивают молодежь от речных круизов

Отдыхающие в возрасте от 25 до 34 лет стали чаще делать выбор в пользу речных круизов, однако опасаются «советского сервиса», стоимости и устаревшей развлекательной программы, рассказала Life.

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