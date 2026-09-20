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Живая Кубань

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Председатель избиркома пострадала при атаке БПЛА на Московский регион, но все равно открыла участок

Председатель избиркома пострадала при атаке БПЛА на Московский регион, но все равно открыла участок

Председатель избиркома пострадала при атаке БПЛА на Московский регион, но все равно открыла участокПредседатель участковой комиссии №1283 Наталья Санахина получила осколочные ранения ног после падения БПЛА на ее частный дом в Московском регионе.

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