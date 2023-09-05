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С Днем знаний Сегодня стартовал новый учебный год.

С Днем знаний Сегодня стартовал новый учебный год.

Начался он с торжественной линейки, посвящённой Дню знаний. У нас юбилей, нам - 5 лет.Гостем торжественного мероприятия стала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома Бородина Галина Владимировна.

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