С Днем знаний Сегодня стартовал новый учебный год.

Начался он с торжественной линейки, посвящённой Дню знаний. У нас юбилей, нам - 5 лет.Гостем торжественного мероприятия стала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Бобруйского горисполкома Бородина Галина Владимировна.