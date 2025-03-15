В Тверской области в преддверии 90-летия службы ПДН полицейские проводят встречи с подростками

В рамках мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних, сотрудники Управления МВД России по городу Твери встретились с учащимися нескольких школ Пролетарского района областного центра.
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