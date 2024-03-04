Бывший муж Бритни Спирс рассказал о причине развода с певицей

Сэм Асгари некоторое время был мужем Бритни Спирс. В браке они прожили примерно год. В интервью журналу People Сэм выразил благодарность своей бывшей жене за время, проведенное ими вместе, назвав их совместный опыт незабываемым периодом своей жизни.