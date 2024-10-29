Французское издание L'Equipe раскритиковало мадридский "Реал" , который принял решение не присутствовать на гала-концерте по поводу вручения награды "Золотой мяч", выпустив статью с заголовком "Электоральное и моральное поражение".
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