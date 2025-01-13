Ситуация в Курской области на утро 13.01.2025: боевые сводки, продвижение войск и память о легендарном авиаконструкторе

На 159-й день конфликта в Курской области продолжаются боевые действия на приграничных территориях. Как сообщил общественный деятель Олег Царёв, значительных изменений на линии фронта за прошедшие сутки не произошло, однако есть продвижение российских войск на отдельных участках.
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