Новые школы в Самаре, Тольятти и Сызрани позволят создать более 5000 учебных мест

Накануне, 11 марта было проведено совещание под руководством и.о. первого вице-губернатора Самарской области Натальи Игоревны Катиной с участием руководителей министерств и ведомств, а также глав муниципальных районов.
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