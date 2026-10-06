В Самаре назвали имя народного учителя региона

В Самарском театре оперы и балета звание «Народный учитель Самарской области» присвоили учителю начальных классов школы №2 посёлка Усть-Кинельский Марине Титовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев и Вашингтон ...
- Профессор Фельдма...
- Катасонов подвёл ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым