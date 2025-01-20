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Рогов ответил на заявление Сырского об «Орешнике»

Рогов ответил на заявление Сырского об «Орешнике»

Украина признала уникальность российской баллистической ракеты «Орешник». Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

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