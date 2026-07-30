В атмосфере Венеры нашли следы гигантских атмосферных волн

Атмосфера второй планеты от Солнца считается одной из самых необычных в нашей системе. Хотя сама планета очень медленно вращается вокруг своей оси — один оборот занимает 243 земных дня, — ее плотная атмосфера движется куда быстрее: верхние слои облаков совершают полный оборот вокруг планеты примерно за четыре дня.