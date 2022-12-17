Леброн Джеймс прошел через всю площадку и исполнил мощный данк

Леброн Джеймс прошел через всю площадку и исполнил мощный данк

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс порадовал эффектным данком в матче с «Наггетс» (126:108). 37-летний Джеймс после подбора прошел через всю площадку и мощно поставил сверху.

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