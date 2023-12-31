Чешские педерасты - попутались (совсем) Ракеты и снаряды Чешского производства - били по Белгороду сегодня.
Чешские педерасты - попутались (совсем)
Комментарии
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Иван Иванов
Может хватит сопли жевать? или дождемся когда по Красной площади прилетит? Евреи показали всем как воевать надо. А не сортировать на хороших и плохих.
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5 час.
Галина Дубровская
Ещё не фактчто точно их уничтожили , мы же вежливые , сначала предупредим , а потом посылаем, не война а кокле то вредительство на уничтожение детей , а мы с ними сванимся
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5 час.
ГД
Галина Дубровская
Чванимся
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5 час.
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