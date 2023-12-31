Чешские педерасты - попутались (совсем)

Может хватит сопли жевать? или дождемся когда по Красной площади прилетит? Евреи показали всем как воевать надо. А не сортировать на хороших и плохих.

Галина Дубровская

Ещё не фактчто точно их уничтожили , мы же вежливые , сначала предупредим , а потом посылаем, не война а кокле то вредительство на уничтожение детей , а мы с ними сванимся