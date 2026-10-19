Обновлено 20.10 в 00:20. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что на трёхсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином говорили бы о ядерном оружии и денуклеаризации.