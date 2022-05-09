В Барнауле началась церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, сообщает корреспондент amic.ruОтдать дань уважения погибшим в войне пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.