Рецепт маринованного салата из свеклы. Лучше готовить сразу много, потому что съедают его моментально

Часто не хватает времени на готовку сложных и вкусных блюд к обеду и ужину. Этот рецепт — отличное решение: легкий в приготовлении, но при этом насыщенный свекольный салат подходит к любому основному блюду.
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