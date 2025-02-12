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Закон, порядок, государство

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В Ханты-Мансийске полицейские совместно с общественниками провели урок по кибербезопасности

В Ханты-Мансийске полицейские совместно с общественниками провели урок по кибербезопасности

Сотрудники УМВД России по ХМАО – Югре совместно представителем интернет-провайдера «Ростелеком» провели первый совместный урок для граждан старшего поколения в Ханты-Мансийске.

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