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Иркутяне активно оказывают помощь участникам специальной военной операции

Иркутяне активно оказывают помощь участникам специальной военной операции

Иркутяне активно оказывают помощь участникам специальной военной операции. Депутаты Думы Иркутска Дмитрий Красноштанов и Александр Сафронов рассказали, как жители их округов поддерживают земляков и соотечественников, отстаивающих интересы Родины в зоне СВО.

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