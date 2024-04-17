Иркутяне активно оказывают помощь участникам специальной военной операции. Депутаты Думы Иркутска Дмитрий Красноштанов и Александр Сафронов рассказали, как жители их округов поддерживают земляков и соотечественников, отстаивающих интересы Родины в зоне СВО.
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