Руслан Бакиров стал новым прокурором Октябрьского района Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Руслана Бакирова назначили на должность прокурора Октябрьского района Ижевска. Как сообщила пресс-служба ведомства, старшего советника юстиции назначили на эту должность приказом Генпрокурора России от 23 января.
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