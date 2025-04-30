Отбывающий наказание в скопинской колонии экс-националист рассказал о наказании

Интервью с Ильей Багровым опубликовал ТКР. Молодой мужчина рассказал, что в юности сделал неправильный выбор - в результате отправился "на разборки", и сделанный им выстрел из травматического пистолета оказался смертельным для одного из участников.
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