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Полина Аскери, Маша Федорова, Юлия Хлынина на презентации меню завтраков в ресторане "Афина"

Полина Аскери, Маша Федорова, Юлия Хлынина на презентации меню завтраков в ресторане "Афина"

В ресторане “Афина” на Большой Бронной состоялась презентация нового меню завтраков от Натальи Бардо и Виталия Истомина.

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