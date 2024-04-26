Гол Орлова и две передачи Свечникова помогли «Каролине» добыть третью победу в серии плей-офф с «Айлендерс»

«Каролина» находится в шаге от выхода в полуфинал Восточной конференции. В ночь на 26 апреля в Элмонте прошел третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли НХЛ в Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз».