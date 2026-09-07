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FiNE NEWS

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Депутат СДПГ связывает низкий результат партии на выборах в Саксонии-Анхальт с недостаточным вниманием к Украине

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штенгер связал низкие результаты своей партии на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с недостаточным вниманием к вопросу Украины.

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